Lois Openda, gehuurd van Club Brugge, scoort voor Vitesse tegen Ajax

Zondagnamiddag spelen Vitesse en Ajax tegen elkaar in de Eredivisie. Bij Vitesse staat ex-Club Brugge spits Ikoma Lois Openda tussen de lijnen en hij kon scoren.

Lois Openda wordt door Vitesse gehuurd tot het einde van het seizoen van Club Brugge. De Belgische belofteninternational is goed bezig bij onze Noorderburen. De spits heeft zich deze middag op het scorebord kunnen plaatsen in de met 1-3 verloren wedstrijd tegen Ajax.

Dat Openda razendsnel is ondertussen geen geheim meer. Dat bleek ook tegen Ajax. Hij benutte zijn snelheid maximaal op een lange bal, omspeelde de doelman en kon de bal makkelijk binnenschuiven.

Dit was zijn 14de doelpunt in de Eredivisie voor Vitesse in 39 wedstrijden. Hij ligt nog onder contract bij Club Brugge tot en met juni 2023.