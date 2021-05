Arsenal wil grote kuis houden: twee ervaren spelers mogen alvast vertrekken

Het is een seizoen om snel te vergeten voor Arsenal. De Engelse club is nog niet zeker van Europees voetbal volgend seizoen en dus willen ze het in de toekomst anders aanpakken. Twee ervaren spelers lijken alvast te vertrekken.

Met nog twee speeldagen te gaan in de Premier League staat Arsenal voorlopig op een teleurstellende negende plaats. Zo lijkt de kans op Europees voetbal volgend seizoen klein. De club wil dan ook stevig beginnen snoeien in de selectie. Twee spelers die al mogen vertrekken, zijn Willian en David Luiz. Willian tekende vorige zomer een contract van drie seizoenen bij de club, maar met één doelpunt en vijf assists in 25 wedstrijden in de Premier League stelde hij teleur dit seizoen. Volgens verschillende Engelse media kan de Braziliaan op interesse rekenen van Inter Miami. Ook David Luiz mag dus vertrekken bij Arsenal. Het contract van de verdediger loopt af aan het einde van dit seizoen en hij zal dus als een vrije speler bij een andere club kunnen tekenen. Het is nog niet duidelijk naar welke club de Braziliaan zal trekken.