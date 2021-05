Gert Verheyen zag hoe Mark McKenzie een vlekkeloze wedstrijd speelde tegen Anderlecht

KRC Genk knokte zich in de slotfase voorbij Anderlecht. Dat hebben ze niet alleen te danken aan matchwinnaar Cyriel Dessers, maar ook aan een verdediging die goed overeind bleef tegen al dat paars-wit offensief geweld.

Carlos Cuesta kreeg tegen Anderlecht niet zijn landgenoot Jhon Lucumi naast zich in het hart van de verdediging. Marc Mckenzie was zijn vervanger en die deed het meer dan behoorlijk. Dat vond ook analist Gert Verheyen.

"Hij deed het als vervanger van Lucumi uitstekend", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Inspelen doet hij beter dan de Colombiaan. En dat zijn niet alleen balletjes breed of naar de andere centrale verdediger. Stevig in duels is hij ook, zowel in de lucht als over de grond."

Opvolging is verzekerd

"Iets waartegen vaak gezondigd wordt, maar wat hij wél uitstekend doet: bij voorzetten kijkt hij meer naar wat er in de zestien gebeurt dan naar de bal, waardoor hij lopende mensen kan uitschakelen. Tot nu toe heeft hij weinig gespeeld, maar McKenzie toont dat Lucumi rustig kan verkocht worden door Genk. De opvolging staat klaar."