Van Der Elst overtuigd hoe Hayen de afwezigheid van De Cuyper, Mechele én Spileers opvangt

Club Brugge moet vanavond vol aan de bak bij PAOK Thessaloniki. Nicky Hayen en co kunnen er een ticket voor de halve finale van de Conference League pakken.

Club Brugge speelt vanavond op bezoek bij PAOK Thessaloniki de terugmatch van de kwartfinale van de Conference League. De Bruggelingen hebben een 1-0-bonus op overschot uit de heenwedstrijd op zak.

Al moet blauwzwart het in Griekenland wel doen zonder heel wat sterkhouders. Zeker achterin wordt het niet eenvoudig om de afwezigheid van de geschorste De Cuyper en Mechele op te vangen.

Franky Van Der Elst heeft er echter vertrouwen in dat Nicky Hayen met de juiste oplossing zal komen aandraven. “Hayens keuzes zijn altijd al de juiste gebleken”, is de analist heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Geraakt Spileers fit?

“Neem nu zijn vroege vervanging tegen Anderlecht: toen Nielsen zich blesseerde, kwam Jutglà erop. Had Deila het toen nog voor het zeggen gehad, hadden we wellicht Balanta gekregen. Ik zou dus denken dat hij ook nu een oplossing zal vinden, ook al zijn de opties centraal achterin wel beperkt.”

Het is ook uitkijken of Spileers speelklaar geraakt, want bij hem zijn er heel wat vraagtekens na de zware botsing van vorig weekend. “Geraakt Spileers niet fit, dan toch maar Boyata zetten, die met zijn ervaring overeind moet kunnen blijven? Warm krijg ik het er niet van, maar ja.”