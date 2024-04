KV Oostende moet nog één keer alles op alles zetten: "Onze jongens zullen hongerig zijn"

KV Oostende heeft het lot nog in eigen handen. Dat nadat er afgelopen weekend met 2-3 werd gewonnen op het veld van Patro Eisden. Nu volgt de wedstrijd tegen SL 16 nog.

Tegen Patro Eisden kon KV Oostende met 2-3 winnen na een goede partij. Dat zag ook coach Jamath Shoffner. "Voor ons wat het de bedoeling om met veel intensiteit te spelen. We wisten dat ze een moeilijke tegenstander waren. We moesten onze momenten pakken. Met Mo (Berte) en David (Atanga) vooraan spelen hielp ons ook zeer hard."

"Het is niet makkelijk om tegen hen te spelen. Ze voerden veel druk uit op ons. Maar de jongens hebben de situatie erg goed aangepakt. Zeker gezien wat er op het spel staat, ook voor hen", gaat hij verder.

"Wanneer je snelle jongens hebt vooraan, en de tegenstander lange ballen speelt, kun je de tweede bal winnen en ontsnappen. Dat probeerden we en het lukte. De kansen moeten we wel beter afwerken."

KV Oostende kreeg het afgelopen jaar al veel tegenslagen te verwerken. Nu kregen de Kustboys een zeer discutbale strafschop, maar daar zullen ze nu niet wakker van liggen. "Met alles wat er in de laatste vijf à zes wedstrijden is gebeurd, tegen ons... Als we dan die strafschop krijgen denk je gewoon thank you lord voor die penalty, want we hadden hem nodig."

Vrijdag volgt de laatste wedstrijd tegen SL 16. Er moet gewonnen worden, dan is de club zeker van het behoud. Bij een nederlaag of gelijkspel kan dat ook, maar dan hangt de club af van het resultaat van Seraing.

"De laatste wedstrijd zal erg moeilijk worden. Onze jongens hebben goed getraind met oog op de wedstrijd tegen Patro en ik denk dat ze nu ook hongerig zullen zijn voor de komende wedstrijd."