Antwerp wil uitpakken deze zomer: 'Er is sprake van 30 tot 40 miljoen euro'

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Financieel lijkt het met Antwerp FC niet heel goed te gaan. Er komen in ieder geval maar weinig positieve verhalen naar boven. Volgende zomer zullen er een aantal spelers verkocht worden om geld in het laatje te brengen.

Over de financiële situatie van Antwerp horen we de laatste tijd weinig positiefs. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de koks er het werk even stil hadden gelegd, omdat ze maanden niet betaald werden.

Antwerp ontkent dit nieuws wel. De club zou dan ook gewoon verwachten dat het haar proflicentie krijgt op maandag.

Maar dat neemt niet weg dat er deze zomer een aantal spelers zullen vertrekken om weer wat geld in het laatje te brengen.

Volgens Het Nieuwsblad zou vooral George Ilenikhena voor veel geld moeten zorgen. Hij staat op het lijstje van veel clubs in Europa en vertrekt zo goed als zeker na dit seizoen.

The Great Old zou wil er een absolute recordtransfer van maken. Volgens de krant is er zelfs sprake van een transfersom van 30 tot 40 miljoen euro.

Maar Ilenikhena is niet de enige die deze zomer andere oorden zal opzoeken. Ook Mandela Keita, Jean Butez en Michel-Ange Balikwisha zouden van club kunnen veranderen.