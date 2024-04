Opmerkelijk verhaal over de verontrustende financiële situatie bij Antwerp komt naar boven

Over de financiën van Antwerp horen we de laatste tijd niet veel positiefs meer. Nu is er weer een opmerkelijk verhaal boven water gekomen.

Deze zomer zal Antwerp een aantal spelers moeten verkopen om de financiën om op orde te krijgen. Afgelopen winter werd Arthur Vermeeren ook al verkocht aan Atletico Madrid voor 'slechts' 18 miljoen euro (+5 miljoen aan bonussen) vanwege de situatie. En er blijft weinig positief nieuws over het financiële plaatje komen. In de podcast '90 minutes' kwam Sam Kerkhofs met een opmerkelijk verhaal. Hij vertelde dat de koks er even het werk hadden neergelegd. "Je hoort dat er geen eten is bij Antwerp. De koks zijn maanden niet betaald en stopten met werken. Achter de schermen is er veel niet goed", vertelde hij in de podcast. Volgens Sporza zou dit verhaal kloppen. Daar wordt beweerd dat, tijdens de play-offs, de koks enkele dagen gestaakt hebben omdat ze maandenlang niet betaald werden. Antwerp zou op zijn beurt de verhalen zelf ontkennen. Paul Gheysens pompte afgelopen winter echter nog heel wat geld in de club.