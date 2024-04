Donkere wolken boven Belgische profclub? 'Hoofdeigenaar wil club verkopen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vrijdagavond komt er uitsluitsel over wie samen met Beerschot promoveert naar de Jupiler Pro League, maar ook wie degradeert uit de Challenger Pro League naar de amateurreeksen. Voor KV Oostende of Seraing zou dat een tweede opeenvolgende degradatie zijn.

Voor ofwel Seraing of KV Oostende dreigt een gruwelscenario. Eén van beide ploegen degradeert twaalf maanden na de degradatie uit de Jupiler Pro League meteen door naar het amateurvoetbal. Voor beide ploegen zou dat een horrorscenario zijn.

Bij Oostende is een bewindvoerder bezig om de club ook extrasportief te redden, bij Seraing is het ook allemaal nog afwachten. Bovendien dreigt bij Seraing ook nog eens een ander probleem, want de hoofdeigenaar heeft andere plannen.

Volgens L'Équipe heeft de Fransman Bernard Serin namelijk besloten om Seraing van de hand te doen. Serin is ook de eigenaar van FC Metz, maar zou genoeg hebben van zijn Luiks speeltje en dus een overnemer zoeken.

Seraing zonder eigenaar?

De voorbije jaren kreeg Seraing zowel in 1B als in de Jupiler Pro League af en toe ook huurspelers van Metz, denk maar aan Mikautadze bijvoorbeeld. Nu lijkt er na elf jaar een einde te komen aan het zusterclubgegeven.

Als de Luikenaars zouden degraderen naar de amateurreeksen en bovendien ook hun eigenaar kwijt zijn, dan wordt het snel zoeken naar een overnemer en/of nieuwe gelden om zo snel mogelijk opnieuw in het profvoetbal terecht te komen.