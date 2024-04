Patro Eisden-coach Stijn Stijnen komt met opvallende uitspraak voor belangrijk duel tegen Beerschot

Patro Eisden Maasmechelen kon afgelopen weekend niet winnen van KV Oostende. Hierdoor is de kans op een rechtstreekse promotie verloren gegaan, al kunnen de Limburgers nog wel stijgen na de play-offs.

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen ziet dat het allemaal heel snel kan gaan in de Challenger Pro League. "De gekheid van de competitie is dat we tegen KVO voor een wedstrijd stonden om rechtstreeks te promoveren. Nu moeten we een resultaat halen om in de top zes te blijven. Dat is de hardheid van de competitie."

"Maar ik kan mijn groep niets verwijten. De tweede helft was echt iets om fier op te zijn tegen KVO. Chapeau voor mijn groep dit seizoen. Als het deze week mislukt, dan zal ik nog altijd heel fier zijn op hen en op wat ze gepresteerd hebben", gaat Stijnen verder.

Patro is nieuw in de reeks en strijdt toch al mee voor de promotie. "Het eerste jaar in de Pro League... Ze verdienen die play-offs zo hard, dus ik hoop echt dat ze het over de streep kunnen trekken."

Vrijdag volgt de wedstrijd tegen de kampioen, Beerschot. Nog een laatste keer moeten de Limburgers alles op alles zetten. "We hadden het ons makkelijk kunnen maken. Nu is het nog even hard werken, simple as that. Nu moeten we bij de kampioen in een vol huis resultaat gaan halen, het zal niet simpel worden."

Stijnen besluit nog met een opvallende uitspraak. Als het dit jaar niet lukt, dan zullen zijn troepen het volgend jaar doen. "Maar nogmaals, mijn ploeg is in staat om dat te doen en dat verdienen ze ook. We hebben een kans laten liggen, maar goed. Nu moeten we het volgende week doen, en anders doen we het volgend jaar."