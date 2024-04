Stijn Stijnen voelt zich geviseerd en dreigt verdere stappen te ondernemen na zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen kreeg onlangs een schorsing van zes speeldagen. Stijnen is hier niet blij mee en dreigt ermee om naar de burgerlijke rechtbank te trekken als de schorsing standhoudt.

Stijn Stijnen kreeg onlangs een schorsing van zes speeldagen. Hij gaf zijn broer, die staflid is bij Patro, een duw. Daarvoor kreeg hij twee speeldagen schorsing, maar hij had er ook nog vier voorwaardelijk van een vorig incident die effectief zouden worden.

"Wat ik eigenlijk doe op dat moment is; de scheidsrechter gelijk geven, de bond gelijk geven, mijn stafleden terechtwijzen omdat ze een bal op het veld hebben gegooid. En daar krijg je dan een straf voor", begint Stijnen bij TV Limburg.

"Een heel hyperactieve reviewcommissie gaat mij nadien nog eens oproepen. Als je dan merkt dat in die reviewcommissie mensen zitten met linken waar wij ook al problemen mee hebben gehad... Oké, goed. Laten we de strijd maar aangaan."

Niets in het wedstrijdverslag

Opmerkelijk is wel dat de scheidsrechter in zijn wedstrijdverslag niets schreef over dit incident in zijn wedstrijdverslag. De reviewcommissie riep hem wel op.

"Ik moet voorkomen voor de bond omwille van een paar mensen die thuis in hun zetel zitten, telefoon krijgen van andere mensen en mij plots oproepen."

"Er is geen enkel verslag van een scheidsrechter richting mij. En dan wordt het doorzichtig. En op het moment dat het doorzichtig wordt, moet je je rechten gaan verdedigen", gaat hij verder.

Stijnen vindt dat hij gezocht wordt

Wanneer hem dan gevraagd wordt of hij zich gezocht voelt reageert hij duidelijk: "Dat lijkt mij heel duidelijk, ja."

Als de schorsing van zes speeldagen na het beroep van de club nog standhoudt, zal Stijnen naar de burgerlijke rechtbank trekken.

Als je weet dat dit mijn job is, dan ga je wel mijn recht op arbeid schaden. En dan moet ik mijn rechten gaan vrijwaren. Mijn advocaat is daar heel klaar voor.