Cercle Brugge-coach Miron Muslic waarschuwt clubs uit Champions' Play-offs

Cercle Brugge doet het dit seizoen veel beter dan verwacht. De Vereniging staat momenteel vijfde in het klassement en speelde afgelopen weekend gelijk tegen KRC Genk.

Cercle Brugge haalde op de laatste speeldag van de reguliere competitie een plaats in de Champions' Play-offs. Ondertussen pakte de club al 5 op 9.

Cercle speelde gelijk in de Brugse derby, won van Union SG en speelde nadien weer gelijk tegen Racing Genk. Indrukwekkend allemaal. De grote man achter dit Cercle Brugge is coach Miron Muslic.

"Wij zijn ambetant, we zijn lastig om tegen te spelen, en dat is oké. We kunnen soms de tegenstander uit balans brengen. Dat komt door onze structuur, door hoe irritant wij zijn", vertelde Muslic.

"Op deze manier kunnen wij punten verzamelen. Niemand had verwacht dat we de Champions' Play-offs zouden halen. Niemand geloofde dat we zelfs maar één punt zouden behalen in deze play-offs", gaat hij verder.

Cercle is duidelijk geen leuke ploeg om tegen te spelen, dat is algemeen geweten. Muslic sluit af met nog een waarschuwing. "Nu hebben we al vijf punten. Dus we blijven gewoon 'een pain in the ass' zijn."