Kylian Hazard heeft duidelijke boodschap voor titelstrijd van Anderlecht nu broer Thorgan geblesseerd is

Nog zeven wedstrijden heeft Anderlecht te spelen in de play-offs. Daarin kan het niet rekenen op de geblesseerde Thorgan Hazard.

Thorgan Hazard blesseerde zich aan de kruisbanden, net op het moment dat broer Kylian zijn comeback maakt na precies dezelfde blessure. Van een ongelukkig toeval gesproken.

“Ik was in het stadion en als je de beelden in slow motion terugziet, zei ik tegen mezelf dat het er niet goed uitzag”, vertelt hij meteen aan Sudpresse. “Toen ik naar de kleedkamer ging en ze me vertelden hoe het voelde, begreep ik wat er aan de hand was was.”

Kylian Hazard heeft dan ook een duidelijke boodschap voor heel Anderlecht. “Het is triest, want hij kwam goed terug. Maar als ze kampioen worden, heeft hij daar zijn knie voor opgeofferd. Ik hoop dat ze trots op hem zullen zijn.”

Hazard moet een operatie ondergaan en dan wacht een maandenlange revalidatie. “Je moet alles stap voor stap doen en je voorbereiden. Hij wil zo snel mogelijk terugkomen, want hij wil graag snel weer spelen. En daar gaat hij alles aan doen.”

Kylian heeft deze blessure al twee keer doorgemaakt en weet perfect wat hem te doen staat. In ieder geval kan Thorgan rekenen op de steun van zijn broer bij deze zware beproeving in zijn carrière, dat staat vast.