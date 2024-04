De vraag van één miljoen: Kan Anderlecht nog kampioen worden zonder Thorgan Hazard?

RSC Anderlecht veroverde zondag de leidersplaats in de Champions' Play-offs. Het zag met Thorgan Hazard wel een belangrijke pion uitvallen.

RSC Anderlecht moet Thorgan Hazard voor maanden missen. Hij liep in de topper tegen Union SG een gescheurde kruisband op. Geen leuk nieuws voor trainer Brian Riemer. Het is uitkijken of paarswit zonder Hazard de titel kan pakken.

“Anderlecht kan kampioen worden zonder hem”, twijfelt Thomas Chatelle geen seconde bij La Dernière Heure. “Hij is niet het symbool van zijn ploeg, in tegenstelling tot Dreyer. Hazard brengt inhoud en statistieken, maar hij is niet zo beslissend als Dreyer of Dolberg.”

Psychologisch voordeel voor Anderlecht

Voor Chatelle zou het wel anders geweest zijn mocht de blessure van Hazard er bijvoorbeeld voor de play-offs van start gingen gekomen zijn. Het zware verdict kwam nu nadat Anderlecht won en de leidersplaats pakte. “Anderlecht heeft de psychologische voorsprong genomen”, gaat Chatelle verder.

Het is dan ook uitkijken hoe snel Verschaeren terug kan keren. “Ik denk dat het nog minstens twee of drie weken duurt voordat hij weer op zijn best is. Hij heeft net een terugval gehad en de staf weet dat het risico op blessures groot is en dat we niet het minste risico moeten nemen. Hij moet niet in een vicieuze cirkel terechtkomen.”