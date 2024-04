KRC Genk doet belangrijke oproep aan de eigen fans voor topper tegen Anderlecht

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Anderlecht. De club doet een oproep aan de supporters.

KRC Genk is zijn Champions' Play-offs goed begonnen. De club pakte 7 op 9 na de eerste drie wedstrijden. Eerste werd er van Union gewonnen, dan van Antwerp en afgelopen weekend volgde het gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Zaterdagavond staat de topper tegen Anderlecht op het programma. Als Genk zijn kansen op een titel wil behouden, wint het best van paars-wit.

Maar makkelijk zal het niet worden. De club doet nu een oproep aan de supporters om voor meer sfeer te zorgen.

'We roepen elke supporter op om in het blauw naar de Cegeka-Arena af te zakken', klinkt het op de clubwebsite. Het stadion is bijna uitverkocht voor de topper.

Racing Genk staat momenteel vierde in het klassement met 31 punten. Anderlecht is leider en telt 38 punten.