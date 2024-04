Audit over lekken van evaluatierapporten voor scheidsrechters afgerond: dit is het resultaat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische voetbalbond heeft de resultaten gelost van een interne audit. Die kwam er nadat een krant de evaluatierapporten van scheidsrechters kon inkijken.

Twee maanden geleden was er enorm veel commotie toen bleek dat de voetbalbond computers en smartphones van werknemers ging inkijken nadat de evaluatierapporten van scheidsrechters gelekt waren en verschenen in Het Nieuwsblad.

Alle medewerkers van het Professional Refereeing Department werden erover aan de tand gevoeld. De manier waarop dat gebeurde zorgde voor veel verontwaardiging. Er werd zelfs gesproken van praktijken van de Gestapo.

Ondertussen is de audit helemaal afgerond en komt de Belgische voetbalbond met de nodige resultaten van dat onderzoek naar buiten. “Met die audit wilden de directie en raad van bestuur niet alleen het signaal geven de feiten ernstig te nemen, maar ook hun medewerkers beschermen”, klinkt het.

“Uit de audit blijkt dat de betrokkenen de gegevens niet aan de pers hebben gelekt, wat het vertrouwen in de medewerkers bevestigt. De KBVB is tevreden met het resultaat, en hoopt dat de rust in het PRD nu volledig kan terugkeren.”