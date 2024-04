Helemaal terug na oogprobleem: het verrassende recept van de revival van OH Leuven is ook te zien in cijfers

Als er iemand de voorbije weken en maanden van belang was voor OH Leuven? Dan is het misschien wel Mathieu Maertens. Hij scoorde ook tegen KAA Gent twee keer en blijft zo mooie prestaties neerzetten.

Mathieu Maertens beleefde persoonlijk nog niet al te veel hoogdagen dit seizoen. Hij had last van een gescheurde hamstring en daarna ook een aandurend oogzenuwprobleem. Daardoor kon hij nooit helemaal zijn kansen vrijwaren.

Nu zijn de problemen voor Maertens van de baan en is hij helemaal opnieuw fit. En dan laat hij mooie dingen zien, zoals ook zijn twee doelpunten tegen KAA Gent - volgens hem gewoon op instinct geschoten, maar wel knap gescoord.

© photonews

Stilaan doet Maertens meer en meer matchritme op en dat maakt hem zeker gelukkig. "Door acties kan je nog extra vertrouwen op doen. Vorige week was een boost, nu twee keer scoren is zeker nog een extra boost."

Oscar Garcia ziet het verschil tussen spelen zonder en met Maertens

En ook voor coach Oscar Garcia is het duidelijk: Maertens is een sleutelfiguur en dat zie je al in het verschil aan resultaten zonder en met hem - sinds hij en Ricca terug zijn, worden er in ieder geval ook meer punten gepakt.

“Mathieu Maertens is een sleutelspeler. Voetbal wordt beslist in de zestienmeter en daar is Mathieu heel sterk. Hij beweegt slim en is goed in de pressing", aldus Garcia daarover op de persconferentie na de match tussen Leuven en Gent.