Filip Joos formeel: "Genk wordt geen kampioen en als ze daar winnen is er maar één titelfavoriet"

De titelstrijd in eerste klasse zou nog wel eens heel pittig kunnen worden. Filip Joos laat zich uit over de verschillende kandidaten en geeft alvast RSC Anderlecht de meeste kansen. Aan de andere kant geeft hij Genk geen kansen meer.

RSC Anderlecht is de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Het heeft nu drie punten voorsprong op Union SG. Er moet een vervolg komen aan de zege op Union voor paars-wit. "Maar als je nu wint van Genk, dan is er maar één echte titelfavoriet meer."

En Filip Joos ging verder in 90 Minutes: "Daarna spelen ze twee keer tegen Cercle Brugge en dat moet toch echt wel lukken. Ik heb Cercle Brugge nog een keertje aan het werk gezien tegen KRC Genk en daarom geloof ik ook niet meer in Genk."

"Ze gaan het wel nog verschillende ploegen lastig kunnen maken. Ik heb Genk bezig gezien tegen Cercle Brugge en ik zeg nu - met voortschrijdend inzicht - dat Genk geen kampioen zal worden dit seizoen", is hij helder.

Match tussen Genk en Cercle een drama volgens Filip Joos

"De match tussen Genk en Cercle Brugge was een drama. Het was echt dat je dacht 'alé jongens'. Maar fysiek was het wel opnieuw heel sterk, ook met tien man. Voorlopig krijgt Muslic gelijk over wat hij zei rond de interlandbreak."

"En Cercle Brugge heeft 5 op 9, daar zou Union op dit moment een moord voor doen", aldus nog Filip Joos. Aankomend weekend kunnen we mogelijk alweer veel meer weten. Genk ontvangt dan Anderlecht, terwijl Union SG tegen Club Brugge speelt.