Ait El Hadj op verjaardag tegen ex-ploeg Anderlecht: "Had maar één iets nodig"

KRC Genk speelt zaterdag tegen RSC Anderlecht. Voor Anouar Ait El Hadj wordt het een bijzondere dag, want hij is jarig.

Het was het eerste waar Anouar Ait El Hadj naar keek toen de kalender van de play-offs bekendgemaakt werd. Wie was de tegenstander op zijn verjaardag op 20 april? Het werd meteen een grote affiche, tegen zijn ex-ploeg. “Het wordt prachtig, zeker omdat we thuis spelen. Maar Genk-Anderlecht is altijd een topmatch”, klinkt het in HUMO.

Op revanche is hij alvast niet uit, om te bewijzen dat Anderlecht het verkeerd had met hem. “Nee. Ik hoef niets te bewijzen. Tien jaar lang heb ik het beste van mezelf gegeven voor Anderlecht, nu doe ik dat voor Genk. Ik ga er alles aan doen om Genk aan de overwinning te helpen.”

Geen spijt van transfer

Vorig jaar in de winter maakte hij al de overstap, maar het is pas recent dat hij aan de bak komt en zijn kansen volop krijgt. “De trainer beslist of je speelt of niet. Ik heb me rechtgehouden met de gedachte dat ik vroeg of laat de kans zou krijgen om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Want de Anouar die hier voor jou zit, is nog altijd dezelfde als vroeger: ik had gewoon speelminuten nodig.”

Spijt heeft hij dan ook niet van zijn transfer, al was dat niet door de grote poort. “Bij Anderlecht was het nog erger: daar zat ik op het eind niet eens meer in de selectie, maar in de tribune. Niemand wil zo moeten vertrekken, zeker niet bij de club waar je een half leven lang gevormd bent als voetballer. Als je jong bent, wil je spelen. Maar vooral: je wilt plezier hebben in wat je doet. Dat was ik kwijt.”