Schuiven voor Hayen: Dit is de vermoedelijke elf van Club Brugge op PAOK

Club Brugge zit met tal van afwezigen voor het tweede duel tegen PAOK Thessaloniki. Het zal schuiven worden voor trainer Nicky Hayen.

Club Brugge gaat vanavond in Thessaloniki op zoek naar een ticket voor de halve finale van de Conference League. Gemakkelijk wordt die opdracht alvast niet.

Blauwzwart komt in een heksenketel vol thuisfans terecht, maar moet ook afrekenen met een waslijst aan afwezigen, waardoor Club Brugge met een onuitgegeven elftal zal moeten aantreden.

Igor Thiago is er in de spits niet bij, het lijkt logisch dat Ferran Jutgla zijn vervanger wordt. Antonio Nusa en Michal Skoras zijn de mannen die hem zullen bijstaan.

Op het middenveld zijn Vanaken, Vetlesen en Onyedika van de partij. Mignolet raakt zo goed als zeker niet klaar, waardoor Jackers opnieuw plaatsneemt in doel.

Achterin is het meeste aantal verschuivingen te doen, door de schorsing van Mechele en De Cuyper. Bjorn Meijer wordt wellicht de linksachter, Kyriani Sabbe rechtsachter.

En dan is er nog het vraagstuk centraal achterin. Veel zal afhangen of Jorne Spileers tijdig fit geraakt is. Hij zal normaal geflankeerd worden door Joel Ordonez. Is Spileers niet fit, dan vermoedt Franky Van der Elst dat Boyata zal spelen.