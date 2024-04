Olivier Deschacht houdt zich niet in: "Had deze uitdaging nodig"

Olivier Deschacht is vanaf 22 april te zien in 'Special Forces' op VTM. Drie jaar nadat hij gestopt was met voetballen voelde hij de druk om zich te bewijzen.

De drang om zich te laten gelden is duidelijk groot bij Olivier Deschacht, zo vertelt hij in een interview met Dag Allemaal. “Ik heb m'n carrière gehad en ben wat uit de picture verdwenen, en dan komt er iets leuks voorbij. Het móet niet, maar als ex- topsporter is het moeilijk om de uitdaging te weerstaan”, klinkt het heel erg duidelijk.

Geen carrière meer, maar eigenlijk zit hij op de topjaren van zijn normale leven. “Voor het voetbal ben ik versleten, maar in het gewone leven ben ik nog jong. Tuurlijk denk je dan na hoe je je leven nog zinvol kan invullen. Niet dat ik druk voel om opnieuw iets te gaan doen, professioneel.”

Deschacht voetbalde tot op zijn veertigste, wat bijzonder lang is in het wereldje. “Dus ik heb mijn pensioen wel verdiend. Ik heb me altijd super gesoigneerd en hard getraind. Maar na m'n laatste speeldag heb ik me een beetje laten gaan. Dus ik was blij dat er na twee jaar nog eens een leuke fysieke uitdaging op mijn pad kwam.”

