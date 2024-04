Olivier Deschacht doet boekje open nu hij overstelpt wordt met berichtjes omdat hij weer single is

Olivier Deschacht is al enkele jaren gestopt met voetballen. Toch blijft hij na zijn voetbalcarrière stevig in de picture staan.

Olivier Deschacht stopte drie jaar geleden met voetballen. Hij is vaak te zien als voetbalanalist, doet nu ook mee aan ‘Special Forces’, maar kwam de voorbije maanden vooral in het nieuws door zijn relatie met de 22-jarige Pauline Slangen die ondertussen al weer voorbij is.

“Ik heb twintig jaar lang alles opgeofferd voor mijn leven als profvoetballer. Dat kruipt in uw kleren”, vertelt Deschacht aan Het Laatste Nieuws. “En na die stop is mijn leven wat stilgevallen. Ik zocht opnieuw mijn weg, wilde terug wat meer actie. En tegelijk rust in zijn hoofd.”

De deelname aan Special Forces kwam dan ook op het juiste moment, al kreeg hij vooral veel aandacht na de breuk met Pauline Slangen.

Gelukkig worden zoals met Annelien Coorevits

“Ik heb veel berichten gekregen op Instagram, opmerkelijk meer dan anders. Maar ik ga daar niet op in. Ik zoek liever zelf, ik ben een jager. Ik heb altijd graag de touwtjes in handen gehad.”

Deschacht gelooft er naar eigen zeggen nog altijd in dat hij ooit opnieuw zo gelukkig zal zijn als met Annelien Coorevits met wie hij na dertien jaar in 2019 uit elkaar ging.

“Dat is mijn doel in het leven: rust en stabiliteit vinden bij een vrouw. Ik ben altijd verwend geweest in het leven. Annelien is een prachtige ex-vrouw die mij heel mijn leven in de watten gelegd heeft, net zoals mijn ouders. Ik moest me enkel op de voetbal concentreren, alles werd voor mij gedaan.”