Karel Geraerts naar Club Brugge? Coach doorbreekt de stilte

Karel Geraerts zit momenteel in volle degradatiestrijd met Schalke 04. De club denkt voorlopig nog niet aan volgend seizoen, een en ander zal mogelijk ook afhangen van wat er de komende weken zal gaan gebeuren.

Schalke 04 staat momenteel twaalfde in de stand in de Duitse tweede klasse, maar de kloof met de play-downs is amper vier punten. De eerste rechtstreekse daler staat zelfs maar op zes punten, dus het is nog wat koffiedik kijken of de club uit Gelsenkirchen zich kan redden.

Ondertussen wordt de coach wel het hof gemaakt. Bart Verhaeghe wil nog steeds Karel Geraerts terughalen naar België. Hij blijft op dit moment de absolute favoriet binnen blauw-zwart om de nieuwe oefenmeester te worden.

© photonews

In Duitsland heeft Schalke 04 echter ook de nodige ambities. Als de club zich dit jaar kan redden, dan wil het snel(ler) doorgroeien. Op termijn moet er promotie naar de Bundesliga worden afgedwongen. Liefst mét Geraerts.

Redding is het belangrijkste doel

Bij een verlengd verblijf in tweede klasse zal het bestuur aandringen op een verlengd verblijf. Marc Wilmots is als technisch directeur sowieso al fan van zijn landgenoot. En dat zou dus een domper kunnen zijn voor Club Brugge.

Geraerts zelf? Die heeft bij BILD gereageerd op de interesse. "Eerst onze opdracht volbrengen", klonk het - verwijzend naar operatie redding. "Daarna zullen we aan tafel zitten." Geraerts heeft sowieso nog een contract tot juni 2025, maar lijkt een vertrek nog niet uit te sluiten.