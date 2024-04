Filip Joos twijfelt niet: "Als je de Club-fans laat kiezen tussen Skoras en Skov Olsen..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won afgelopen weekend met 3-0 van Royal Antwerp FC. Vooral Michal Skoras, die het tweede doelpunt scoorde, oogstte veel lof.

Michael Skoras bracht Club Brugge afgelopen weekend op een 2-0-voorsprong tegen Royal Antwerp FC. Het was opvallend dat het hele stadion en de bank van Club Brugge recht veerde. Iedereen op het veld vloog hem in de armen.

Na afloop van de wedstrijd genoot de Pool duidelijk van alle aandacht. En dat was ook Filip Joos niet ontgaan. In Extra Time kwam hij met ontzettend veel lof voor Skoras.

“Skoras, die brengt wel iets. Het was nog maar zijn eerste competitiegoal vorig weekend, al heeft hij nog niet veel gespeeld”, klonk het. Nu Skov Olsen geblesseerd is, is de keuze voor Skoras heel goed te begrijpen. Maar wat als de twee allebei weer fit zijn?

Niet leuk om mee te maken

“Ik denk als je de Club-fans tussen de twee laat kiezen, dat meer dan de helft denkt: zet Skoras maar in de basis. Net om die energie. De fans genieten van de schwung die hij brengt. Alleen: de cijfers van Skov Olsen zijn gigantisch veel beter dan die van Skoras.”

Ook Arnar Vidarsson treedt zijn collega bij. “Er zit ongelooflijk veel energie in de manier waarop Skoras voetbalt. Jan Breydel houdt van hem. Ik wil niet zeggen dat het stadion leeft door hem, maar hij brengt wel dat vuur terug. En ik kan je verzekeren: als tegenstander op Club spelen wanneer alle supporters achter de ploeg staan... Dat is niet leuk om mee te maken.”