Trebel spreekt voor het eerst over Charleroi en Mazzu en heeft beslissing over zijn toekomst genomen

Adrien Trebel tekende vorige zomer bij Charleroi. Een succesverhaal werd dat echter helemaal niet.

In augustus 2023 ging Adrien Trebel bij Sporting Charleroi aan de slag. Het draaide echter uit op een absoluut fiasco, met 102 speelminuten en een ontbinding van zijn contract halverwege februari van dit jaar.

Trebel sprak in La Dernière Heure voor het eerst over het vroegtijdig afgebroken contract. Er werd vooral gezegd dat de 33-jarige Fransman fysiek niet fit genoeg was om op het hoogste niveau te spelen, maar dat weerlegt hij.

“Ik heb ongeveer tien trainingsdagen gemist vanwege een verrekking aan mijn bovenbeen”, klinkt het. “Voor de rest stond ik altijd op het veld. Mijn gegevens bewijzen dat. Toen we op trainingskamp gingen in Turkije, kon ik twee keer per dag intensief trainen.”

Geen voetbalpensioen voor Adrien Trebel

Hij begrijpt dan ook niet waarom hij geen kans kreeg, maar bij Mazzu langsgaan om te vragen waarom lag ook niet in zijn aard. “Ik ben niet iemand die naar het kantoor van de coach gaat om te vragen waarom hij niet speelt.”

Over volgend seizoen is Trebel heel erg duidelijk. “Adrien Trebel wil volgend seizoen nog steeds voetballer zijn. Ik ben op zoek naar een project, maar ik leg mezelf geen druk op. Ik had naar het buitenland kunnen gaan voordat ik voor Charleroi tekende, maar dat deed ik niet voor mijn kinderen. Zij zijn mijn prioriteit.”