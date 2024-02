Charleroi schiet in actie en neemt zeer ingrijpende beslissing over Adrien Trebel

Adrien Trebel kon bij Charleroi niet al te veel indruk maken. De club heeft nu een belangrijke beslissing rond hem genomen.

Adrien Trebel vertrok afgelopen zomer bij Anderlecht. Door zijn hoge loonlast was het best dat hij een andere club zocht. Uiteindelijk kwam hij bij Charleroi terecht.

Bij de Waalse club liep het niet meteen zoals gehoopt voor Trebel. Hij kwam dit seizoen in alle competities zes keer in actie. In het begin van de competitie mocht nog een paar keer invallen, maar na een blessure viel hij volledig uit de kern.

Charleroi wou er dan ook alles aan doen om zijn contract te verbreken. De speler ging steeds niet akkoord hiermee. Het Nieuwsblad meldt nu dat het toch zo ver zal komen, zijn contract wordt verbroken.