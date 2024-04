Grijpt Union dit seizoen alweer naast de titel? "Het plezier is verdwenen en de spanning weegt zwaar"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zal Union SG dit seizoen alweer naast de titel grijpen? De club beleeft geen gedroomde start van de Champions' Play-offs met drie nederlagen in evenveel wedstrijden.

KRC Genk, Cercle Brugge en Anderlecht: deze drie teams hebben Union SG al nederlagen aangesmeerd in de Champions' Play-offs waardoor de club nu met een 0 op 9 achterblijft.

Union stond heel het seizoen bovenaan het klassement. Afgelopen weekend nam Anderlecht die leidersplaats over. Nu moet Union achtervolgen en de druk blijft groter worden.

"We voelen dat er een algemene spanning is", vertelde Jef Brouwers, sportpsycholoog, bij La Dernière Heure.

"Voorheen zagen we een ontspannen Union dat met veel vreugde en mentale flexibiliteit speelde. Nu lijkt het plezier te zijn verdwenen en de spanning weegt zwaar."

"De groep ontkent de druk die verbonden is aan de titelstrijd, terwijl ze zich er juist bewust van moeten zijn en het recht in de ogen moeten kijken. In de play-offs worden ze geconfronteerd met een echte uitdaging."

Union zal zondag Club Brugge ontvangen in Brussel. Ongeacht het resultaat van Anderlecht dat op bezoek gaat bij Genk, kan Union best zijn eerste overwinning behalen van deze play-offs.