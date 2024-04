Weet hij van meer? Hugo Broos wordt gevraagd of Nicky Hayen trainer blijft van Club Brugge

Nicky Hayen werd tot het einde van het seizoen aangesteld als trainer van Club Brugge. Tot dusver doet hij het bijzonder goed.

Na de slotspeeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League werd Ronny Deila ontslagen als trainer van Club Brugge. Nicky Hayen, van Club NXT, kreeg een mandaat tot het einde van het seizoen.

Maar omdat Hayen het bijzonder goed doet gaan al heel wat stemmen op om hem ook volgend seizoen trainer te houden en geen nieuwe coach van buitenuit te halen. Franky Van Der Elst is nog niet helemaal overtuigd.

“Ik vind het te vroeg om over Hayens toekomst uitspraken te doen, zonder zijn werk te minimaliseren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Zeg, kan Hugo ons niet vertellen of Hayen echt in aanmerking komt als definitieve coach? Hij is in beeld als technisch directeur.”

Hugo Broos is echter bijzonder kort in zijn reactie op de vraag van Van Der Elst. “Ik weet van niks. Niks niks niks. Het enige wat ik gehoord heb, is dat ik één van de kandidaten ben om TD te worden. Meer niet. Wat Hayen betreft: men moet toch eens serieus nadenken, ja. Je kunt toch niet beter doen dan wat hij doet?”

Wat Van Der Elst meteen doet concluderen dat Hayen wellicht mag aanblijven bij Club Brugge als Broos technisch directeur wordt.