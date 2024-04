KRC Genk-verdediger Mark McKenzie weet dat KRC Genk het tegen Anderlecht anders moet aanpakken dan tegen Cercle Brugge

KRC Genk is zijn Champions' Play-offs met een 7 op 9 gestart. Afgelopen weekend werd er tegen Cercle Brugge gelijkgespeeld, deze week volgt het duel tegen Anderlecht.

Na drie speeldagen in de play-offs, staat KRC Genk vierde in het klassement met een 7 op 9. De Limburgers staan zo zeven punten achter op leider Anderlecht.

Genk-verdediger Mark McKenzie ziet dat paars-wit een heel ander soort tegenstander zal worden dan Cercle. "Er komen nog zeven wedstrijden aan, er kan veel gebeuren. We moeten nu leren van de wedstrijd tegen Cercle. Anderlecht wordt een andere tegenstander op voetballend vlak. Zij willen ook veel balbezit om daaruit kansen te creëren. Dat zal van ons ook wat anders vereisen."

Genk staat nu vierde, maar kan nog altijd meestrijden voor de titel. "We zitten nog steeds in een goede positie. We moeten het nu zeker geen crisis of zo gaan noemen, gewoon kalm blijven."

Het geloof is er zeker nog. "Ja, je ziet het aan de ploeg. Iedereen geeft alles wat hij heeft heel de match lang. Alles is nog mogelijk."

Toch wordt er nog niet gepraat over een mogelijke titel. "Nee, er komen nog zeven wedstrijden aan. Jullie kunnen er zo veel over praten als jullie willen, maar wij moeten in het moment zitten. Anderlecht komt er nu aan en dat zal een heel belangrijke wedstrijd worden."