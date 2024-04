"Ik ben er klaar voor": Pakt Vrancken deze Genkie om geschorste Kayembe te vervangen?

Joris Kayembe is de volgende twee weken geschorst bij KRC Genk. Het is uitkijken wie Wouter Vrancken in zijn plaats brengt.

Zaterdag speelt KRC Genk tegen leider RSC Anderlecht. Het is de eerste van twee wedstrijden die Joris Kayembe, geschorst na de salonremise tegen Westerlo, niet mag spelen. Wouter Vrancken zit met enkele opties om hem te vervangen.

De meest voor de hand liggende keuze is wellicht Eduard Sobol, al is die al een tijdje niet meer als basisspeler in de ploeg gekomen. Hij moest het vooral stellen met wat invalbeurten. De uitleenbeurt van Strasbourg was nog niet het grote succes.

“Ik weet nog niet of ik mag starten, maar ik ben er alleszins klaar voor”, vertelt de Oekraïner aan Het Belang van Limburg. “Mijn laatste basisplaats? De thuismatch tegen RWDM ( op 17 februari, red. ). Sindsdien ben ik nog een paar keer ingevallen. Maar of ik nu vijf, tien of negentig minuten krijg, ik zal er altijd alles aan doen om het team te helpen.”

Aankoopoptie lichten

Het is zaterdag ook zijn 29ste verjaardag, met een overwinning en een basisplaats zou het een heel mooie dag kunnen worden. Na het gelijkspel tegen Cercle Brugge kan Genk zich geen nieuw puntenverlies meer veroorloven.

Sobol hoopt ook dat de club de aankoopoptie in zijn overeenkomst zal lichten. “Ik zou hier graag willen blijven, ja. Ik voel me goed binnen de club en zie hier wel een toekomst voor mezelf en mijn gezin. Na vier jaar in België te hebben doorgebracht is dit land onze tweede thuis geworden.”