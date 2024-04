Waarom worden De Mil en Vrancken niet gestraft en Madsen en Kayembe wel? Disciplinair Comité geeft antwoord

Joris Kayembe (Genk) en Nicolas Madsen (Westerlo) moeten twee matchen brommen na hun dubbelpassje in Westerlo-Genk op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Zij zijn de enigen die gestraft worden en daar had het Disciplinair Comité ook een verklaring voor.

Kayembe gaf een pass aan Madsen, die daarbij naar doel kon schieten, maar doodleuk de bal terugspeelde. Het Disciplinair Comité was hard en gaf hen beiden twee speeldagen.

“Beide spelers moeten zich als professionele sportbeoefenaars bewust zijn van de impact en gevolgen van hun daden op en naast het veld”, motiveert het Disciplinair Comité hun beslissing. “De fase deed zich voor tijdens een competitiewedstrijd met sportieve belangen en waarbij de bal in het spel was toen speler Nicolas Madsen – al dan niet op zijn vraag – de bal op laconieke wijze van zijn tegenstrever toegespeeld kreeg."

"Dat hij op dat moment de facto ook nog een scoringskans kreeg, nonchalant een schot op doel veinsde, om dan de bal opnieuw terug te spelen naar zijn tegenstrever, is in alle opzichten verfoeilijk.”

Regelrechte aanfluiting

Afspraken tussen beide trainers - De Mil en Vrancken - kon niet bewezen worden. Zij kregen enkel een berisping “omdat elke trainer als professionele beroepsbeoefenaar een verhoogde verantwoordelijkheid draagt om te allen tijde en in elke situatie te waken over de uitstraling van de voetbalsport in het algemeen”.

Over de straf van beide spelers hadden ze nog dit te zeggen. "De bewuste fase was een regelrechte aanfluiting van alles wat met de vereiste competitiviteit en integriteit van de voetbalsport te maken heeft. Hier anders over oordelen zou de principes van de voetbalsport in competitieverband met inzet schenden."

"Het is een spelfase waaraan beide spelers exclusief en welbewust deelnamen. Met hun actie hebben zij ontegensprekelijk het imago van het Belgisch voetbal, hun stakeholders en aangesloten, alsook de voetbalsport in het algemeen besmeurd."