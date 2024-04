Silvio Proto ziet één struikelblok voor contractverlenging van Kasper Schmeichel bij Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Het was een stevige verrassing toen RSC Anderlecht de komst van Kasper Schmeichel aankondigde. Ondertussen heeft de Deen zijn nut al bewezen, al kwam hij met totaal andere bedoelingen naar het Lotto Park.

Silvio Proto liet begin dit jaar weten dat Schmeichel er helemaal zou staan tegen de start van de play-offs en daarin heeft de ex-doelman van paarswit helemaal zijn gelijk gehaald.

“Hij is een geweldige keeper. Hij laat zich zien als de ploeg onder druk staat”, klinkt het in La Dernière Heure. Voor Proto is het duidelijk dat Schmeichel de druk van een titelrace heel goed kent.

De komende zeven wedstrijden van Schmeichel zouden wel eens zijn laatste kunnen zijn bij RSC Anderlecht, al is dat bijlange nog niet zeker. Mads Kikkenborg is nog niet klaar voor meer, waardoor een contractverlenging dichterbij komt.

Champions League met Anderlecht

Volgens Proto moet Anderlecht dat gewoon ook doen, gezien zijn sterke prestaties en het bescheiden jaarloon van 250.000 euro. “Daarover moet je toch niet lang nadenken? Hem aan boord houden is een heel goed idee”, gaat Proto verder.

Al ziet hij wel één groot mogelijk struikelblok voor een nieuwe deal. “Wat wel nog te bekijken valt, is zijn motivatie. Hij kwam bij Anderlecht om zich voor te bereiden op het EK. Dat hij met Anderlecht naar de Champions League kan een heel sterk element zijn om te blijven.”