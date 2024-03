Contractverlenging voor Schmeichel bij Anderlecht in de maak?

Kasper Schmeichel voelt zich goed bij RSC Anderlecht. Zozeer zelfs dat een contractverlenging best wel tot de mogelijkheden behoort.

De komst van Kasper Schmeichel bij RSC Anderlecht liep niet bepaald gemakkelijk, zeker omdat Dupé het op dat moment bijzonder goed deed in doel. Toch nam Schmeichel de plek van de Fransman in en daar is hij blijven staan.

Vorig seizoen werd Anderlecht elfde, nu eindigde het op de tweede plaats na de reguliere competitie. Schmeichel is trots dat hij de club weer naar de top kan helpen, maar de bedoeling is daar ook te blijven.

“Anderlecht is een grote club die bovenaan de rangschikking moet staan en elk seizoen moet strijden voor een plaats in de Champions League”, is de Deen heel erg duidelijk aan BOLD uit zijn thuisland.

Optie voor een extra seizoen

Volgens Schmeichel staan er spannende play-offs voor de deur, al wordt het daarbij ook wel een beetje geholpen, zo gaf de doelman mee, door het vreemde competitiemodel met halvering van de punten.

Onder impuls van Brian Riemer en Jesper Fredberg is Anderlecht een Deense enclave geworden en daar voelt Schmeichel zich duidelijk goed bij. Zozeer dat een contractverlenging wel een mogelijkheid is, een jaartje langer aan de zijde van Jan Vertonghen.

Er is een optie voor een extra seizoen in zijn contract, maar daar moeten beide partijen het wel over eens zijn. Een beslissing zou de doelman pas nemen eenmaal het seizoen er helemaal op zit, zo gaf hij nog mee.