Dit is het enige wat Vertonghen nog doet twijfelen aan een extra jaar Anderlecht

Jan Vertonghen is als een goede wijn: beter met de jaren. De verdediger speelt op een heel hoog niveau bij Anderlecht en heeft een voorstel voor een extra jaar op zak. Hij neigt ernaar dat te aanvaarden, maar heeft nog één twijfel.

Vertonghen heeft dit seizoen bijna alles gespeeld en amuseert zich bij paars-wit. Rond jonge gasten vertoeven, houdt hem zelf jong. En hij geniet van de leidersrol die hij er heeft.

Maar waarom is dat contract dan nog niet getekend? Wel, Vertonghen wil zo lang mogelijk afwachten dat hij geen last meer krijgt aan zijn 'verzwakte' enkel. Die heeft hem in het verleden toch al een paar keer parten gespeeld.

Europees

Vertonghen is een correcte man. Hij wil geen nieuw contract tekenen met een mooi loon om dan na drie maanden tot de conclusie te komen dat het toch niet meer gaat, schrijft Het Nieuwsblad.

Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor en op zijn huidige niveau zou hij de jonge gasten van Anderlecht volgend seizoen ook Europees kunnen bijstaan.

Dan worden het wel weer drie matchen per week en zal de 37-jarige verdediger zich er toch moeten bij neerleggen dat hij soms eens rust moet nemen. Momenteel wil hij immers nog alles spelen.