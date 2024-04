📷 Vanessa Hoefkens reageert met rake woorden (en knappe foto) op scheiding met Carl Hoefkens

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Carl Hoefkens maakte eind maart bekend dat hij aan het scheiden was met zijn vrouw Vanessa. De twee waren 23 jaar getrouwd en hadden met Milan (20) en Valentina (17) samen twee kinderen.

Hoefkens liet dat weten in een interview met Het Laatste Nieuws, dat kan je hier nog eens allemaal nalezen. Hij vertelt er ook dat hij al een nieuwe relatie heeft, maar dat de vrouw in kwestie geen zin heeft om zich kenbaar te maken in de media.

Volgens verschillende bronnen gaat het om iemand die veel jonger is dan Hoefkens zelf. Zijn ex Vanessa Hoefkens heeft op Instagram nu voor het eerst gereageerd nadat de scheiding eind maart bekend raakte.

Ze beperkte zich tot een kort berichtje, maar met een heel rake boodschap naar haar ex-man. “Schaam je nooit over een litteken”, klinkt het. “Het betekent gewoon dat je sterker bent dan datgene dat je pijn probeerde te doen.”

Carl Hoefkens begon dit seizoen als trainer van Standard, maar werd er eind december van vorig jaar ontslagen na tegenvallende resultaten. Hij werd er opgevolgd door Ivan Leko die het behoud wist te realiseren.