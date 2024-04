Manchester City-coach Pep Guardiola reageert na heel zure uitschakeling in de Champions League

Manchester City werd woensdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Na strafschoppen verzekerde Real Madrid zich van een plaats in de halve finales.

Na de 3-3 van de heenwedstrijd, werd er weer een leuke wedstrijd vol spektakel verwacht in Engeland. Toch kregen we heel wat minder doelpunten te zien.

Real kwam al snel op voorsprong, maar Kevin De Bruyne maakte in de tweede helft gelijk. Na verlengingen was er nog steeds geen winnaar.

Uiteindelijk haalde Real Madrid het na strafschoppen. "We hebben alles gedaan wat we konden, zowel verdedigend als aanvallend. Ik heb geen spijt van wat we hebben gedaan", vertelde Manchester City-coach Pep Guardiola volgende de clubwebsite.

"We speelden uitzonderlijk in alle opzichten. Helaas konden we niet winnen. Het is wat het is. Ik moet mijn spelers te bedanken voor de manier waarop ze hebben gespeeld, maar dit gaat om het resultaat. Zij staan in de halve finale, wij niet. De prestatie en inzet waren uitzonderlijk", gaat Guardiola verder.

"Met het spel dat we brachten, hadden we het al eerder moeten afmaken. We hebben de kansen die we kregen niet omgezet. Iedereen was op een hoog niveau. Om Real Madrid te verslaan, moesten we op ons best presteren. We waren op ons best, maar het was niet genoeg", besluit hij.