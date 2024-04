Staat de grootse competitiehervorming in de steigers? 'Alle Belgische profclubs zaten vandaag samen om nieuw én definitief format te bespreken'

De competiehervorming van de Jupiler Pro League staat sinds een maand opnieuw op de agenda. Maar wat staat er concreet te gebeuren? De discussie werd vandaag helemaal op gang getrokken.

In maart deden de zogenaamde G8 - dat zijn RSC Anderlecht, Club Brugge, Antwerp FC, KRC Genk, KAA Gent, Union SG, Standard en Sporting Charleroi - een voorstel om de competitie te hervormen. Meer zelfs: er kwam zelfs een voorstel op tafel.

Voorgenoemde clubs lieten een ballonnetje op om te evolueren naar een competitie met veertien profclubs. De play-offs blijven in dit format behouden, maar de puntenhalvering zou worden geschrapt. Op die manier wordt ook de reguliere competitie een pak aantrekkelijker.

© photonews

"Dit is geen eis", liet Philippe Bormans in de dagen na dat voorstel optekenen. "We stellen de vraag. Op die manier willen we het debat aanwakkeren. Het is tijd om na te denken over de beste opties voor de competitie en het Belgische voetbal."

Het debat is alvast gestart. Het Laatste Nieuws weet dat de Belgische profclubs vandaag verzamelden in de nieuwe gebouwen van de Pro League in Diegem. Ze splitsten zich op in drie groepen om te discussiëren over de (on)zin van een hervorming en hoe die er zou moeten uitzien.

Hoe zal het nieuwe competitieformat eruit zien?

Voor de middag zaten Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Antwerp samen. De elf andere eersteklassers deden hun zegje na de lunch. In de late namiddag was het tijd voor de clubs uit de Challenger Pro League om hun mening te geven over een eventueel nieuw format.