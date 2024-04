Club Brugge-coryfeeën hebben belangrijke tips voor blauw-zwart en vertellen wat er absoluut moet gebeuren tegen PAOK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen PAOK voor de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League. Het zal ongetwijfeld een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar worden voor blauw-zwart.

Donderdagavond wacht Club Brugge een grote uitdaging in Griekenland. De 1-0 voorsprong van in de thuiswedstrijd verdedigen, of zelfs uitbreiden, tegen PAOK.

Het zal niet gemakkelijk worden, dat is zeker. Club zal in een ware heksenketel ontvangen worden daar in Thessaloniki.

Franky Van der Elst weet dat Club het zichzelf niet te moeilijk moet maken. "Gewoon goed voetballen", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"De laatste weken zijn op dat gebied bemoedigend: Club haalt sinds het vertrek van Ronny Deila een hoog niveau", gaat Van der Elst verder.

Vital Borkelmans geeft andere raad. Volgens hem zal de openingsfase een belangrijke rol spelen. Daarin mag absoluut geen tegendoelpunt vallen. "Je moet de eerste twintig minuten overleven."

"Het wordt zaak om direct wakker te zijn. Kun je die de openingsfase zonder kleerscheuren doorkomen, dan gaan die hooligans hun eigen spelers viseren. Dan is de sfeer plots een voordeel", gaat Borkelmans verder.

Ook Lorenzo Staelens deelt die mening. "Om in te pikken op wat Vital zei: de eerste minuten worden effectief de belangrijkste. Je mag die Grieken vooral geen hoop geven."