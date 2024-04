Verrassend en héél verontrustend nieuws over Club Brugge-sterkhouder: 'Skov Olsen is opgestapt na onenigheid met staf en zit al in Kopenhagen'



Wat is er aan de hand met Andreas Skov Olsen? De sterkhouder van Club Brugge sukkelt met een blessure aan de heup. De blessurebehandeling van blauw-zwart staat hem echter niet aan. Dus is hij vertrokken. Club Brugge doet het al enkele weken zonder Andreas Skov Olsen. Sinds de start van de play-offs kampt de sterkhouder van blauw-zwart met een heupblessure.



De West-Vlamingen moeten zich zorgen maken. Of hoe anders kan een plotse vlucht van Thessaloniki - Club Brugge speelt er vanavond tegen PAOK - naar Kopenhagen geïnterpreteerd worden? © photonews Het Laatste Nieuws weet dat Skov Olsen de selectie in Griekenland verlaten heeft na een onenigheid met de medische staf. De flankaanvaller vertoeft al in Kopenhagen voor een opinie bij een bevriende arts. Het zijn alvast belangrijke weken voor blauw-zwart en Skov Olsen. Club Brugge heeft zich helemaal in de titelstrijd geknokt, terwijl de Deen voor een transfer speelt. Waar speelt Andreas Skov Olsen volgend seizoen? Het staat namelijk in de sterren geschreven dat Skov Olsen deze zomer een toptransfer zal maken. De Deen staat in de belangstelling van clubs uit nagenoeg alle Europese topcompetities.



