Marouane Fellaini is te lang weggeweest bij de nationale ploeg

Er waren heel wat stemmen opgegaan om Marouane Fellaini toch mee te nemen naar het EK. Je weet maar nooit wanneer je eens een breekijzer nodig hebt. Maar Roberto Martinez blijkt het zelfs niet overwogen te hebben.

De focus lag altijd op Axel Witsel. Van dag tot dag heeft Martinez zijn staf de progressie van de middenvelder laten opvolgen. Zo belangrijk vindt hij de speler van Borussia Dortmund. Als er ook maar het minste kansje bestond dat Witsel zou kunnen spelen, ging hij hem altijd meenemen.

Voor de rest bekeek hij vooral binnenlandse, jonge profielen. Fellaini is nooit echt aan de orde geweest. "Iedereen weet hoe speciaal Marouane is, maar hij is al drie jaar weg", aldus Martinez. "Die twaalf maanden uitstel van het EK zijn er te veel aan geweest. Als je zo lang niet betrokken bent geweest bij de nationale ploeg is het moeilijk. Maar we zullen nooit vergeten wat hij ons gegeven heeft. Maar we moesten kansen geven aan de jongens die constant met de Duivels gewerkt hebben."

Eén kleine verrassing op de reservelijst: Bryan Heynen. Die kan dus ook nog mee moest er iets op het middenveld gebeuren, maar hij is de enige die nog nooit werd opgeroepen. "Dit is om te tonen hoe dicht hij erbij staat", verklaarde Martinez. "Hij is de laatste maanden 'outstanding'. Hij is heel regelmatig en het benadrukt het hoog niveau dat hij gehaald heeft."