Ozer Berke verlaat Westerlo en keert terug naar Fenerbahçe

Westerlo heeft namelijk bekendgemaakt dat Ozer Berke, de nummer één onder de lat, België verlaat en terugkeert naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De Kemphanen huurden de Turkse goalie al voor het tweede jaar op rij.

Dit seizoen was hij goed voor acht clean sheets in 23 wedstrijden in de Proximus League. Onlangs werd ook bekend dat Maxime Biset de club verlaat en dus zou het wel eens een hete transferzomer in 't Kuipje kunnen worden.

Berke leaves KVC Westerlo and returns to Fenerbahçe. He has a wonderful goodbye message for our supporters. 💛💙



Thank you for giving everything for us for two years. We wish you all the best for the future Berke! 💪 pic.twitter.com/0Xvq0OUiOk