Sparta Praag en Slavia Praag hebben interesse in Michael Krmencik

Club Brugge heeft met Bas Dost zijn onbetwistbare aanvalsleider gevonden voor de komende jaren. Dat is minder goed nieuws voor de andere (dure) aanvallers op de Brugse loonlijst.

Michael Krmencik werd in januari uitgeleend aan PAOK Saloniki. Na een voortvarende start is de Tsjech wat teruggezakt. De spits was na Nieuwjaar wel goed voor acht goals en vier assists in 27 wedstrijden, maar het is nog maar de vraag of de Grieken zijn aankoopoptie gaan lichten.

Vanuit Tsjechië wordt de situatie rond Krmencik nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens het Tsjechische Sport willen zowel Sparta Praag als Slavia Praag de bonkige aanvaller terug naar zijn thuisland halen.

Club Brugge betaalde vorig jaar nog 6,5 miljoen euro voor de spits en hij ligt nog tot 2023 onder contract in Jan Breydel.