David Luiz zal Arsenal op het einde van het seizoen verlaten

Luiz is al 34 en einde contract bij Arsenal. Volgend jaar zal de Braziliaan dus op zoek gaan naar een nieuwe club. Waar de centrale verdediger zijn toekomst zal liggen is op dit moment nog onduidelijk. De trainer van Arsenal, Mikel Arteta, vindt het alvast spijtig dat Luiz vertrekt.

“Hij heeft veel bijgebracht in zijn jaren hier bij Arsenal. Hij is iemand die we allemaal heel leuk vinden en appreciëren als persoon. Ik wil hem bedanken en hem succes wensen in zijn volgende hoofdstuk”, aldus Mikel Arteta, de manager van Arsenal, over het vertrek van David Luiz.

💬 "He has been really helpful, someone that we really like and appreciate so much, so I just say thank you to him and wish him the best of luck in his next chapter."@m8arteta 🤝 @DavidLuiz_4