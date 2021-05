Roberto Martinez over de moeilijke keuze om Adnan Januzaj thuis te laten

Roberto Martinez moest knopen doorhakken. Terwijl hij de meeste jongens die hij in 2018 mee naar Rusland nam ook nu selecteerde, liet hij er eentje thuis: Adnan Januzaj.

Januzaj is nochtans in vorm, maar het is een zuiver tactisch keuze liet Martinez maandagavond noteren bij La Tribune. "Het was de moeilijkste keuze voor mij, want ik apprecieer zijn talent", aldus de bondscoach. "Hij is heel sterk man tegen man. De concurrentie is heel groot op die post met bijvoorbeeld ook Leandro Trossard. Januzaj is er niet bij omdat andere spelers meer geschikt zijn op dit moment. Maar hij heeft nog een grote toekomst voor zich."

Martinez legde ook uit wat hij bedoelt. "Een linkse nummer 10 is belangrijk, maar het was beter om deze keer drie nummer negens mee te nemen en ons aan te passen. Een linkse nummer 10 is misschien niet zo belangrijk deze keer."