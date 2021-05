Christian Benteke doet het weer voor Crystal Palace

Christian Benteke heeft net op tijd zijn goede vorm teruggevonden voor het EK.

Voor de 4de opeenvolgende wedstrijd van Crystal Palace kon Benteke scoren. Vandaag was Arsenal het kind van de rekening. In de 62ste minuut was het zover en maakte Benteke de gelijkmaker tegen 'The Gunners'. De VAR had nog wel even nodig om het doelpunt goed te keuren maar uiteindelijk stond zijn 10de doelpunt in de Premier League op het bord.

In de 78ste minuut werd hij gewisseld en zag vanop de bank dat zijn ploeg nog in de toegevoegde tijd ten onder ging tegen Arsenal. Het werd nog 1-3 in een wedstrijd die werd beslist op het einde. Uiteindelijk dus een nederlaag voor Crystal Palace maar toch weer een doelpunt voor Benteke die onder stoom aan het geraken is voor het EK met de Rode Duivels.

Tegelijkertijd is Benteke zich in de kijker aan het spelen bij toekomstige werkgevers want het contract van de spits loopt eind juni af.