En ineens is er een vreemde boodschap verschenen op de Grote Markt van Brussel: wat staat er te gebeuren?

Op de Grote Markt van Brussel is er overnacht een boodschap verschenen. Er werd in het groot #deviltime op de grond geschilderd.

De Belgische voetbalbond deelde de beelden van de webcam van de Stad Brussel ook op zijn sociale media: "Een plek vol geschiedenis", staat er te lezen. Wat er staat te gebeuren, is nog niet duidelijk. Na het WK in Rusland stond de Grote Markt vol om de Rode Duivels na hun derde plaats te verwelkomen. Binnen een kleine maand begint het EK. Is er iets gepland?