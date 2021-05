OFFICIEEL: nieuwe trainer voor Bayer Leverkusen, Hannes Wolf (ex-KRC Genk) gaat opnieuw bij de Duitse bond aan de slag

Hannes Wolf is na dit seizoen niet langer de trainer van Bayer Leverkusen. De ex-trainer van KRC Genk heeft Leverkusen naar een zesde plaats gebracht dit seizoen, maar bij Leverkusen willen ze meer.

Daarom heeft de Duitse club besloten om samen te werken met Gerardo Seoane. De Zwitser komt over van BSC Young Boys, waar hij kampioen werd dit seizoen. Hij tekende een contract tot 2024 bij Leverkusen.

Hannes Wolf heeft al een nieuwe uitdaging beet, want de Duitser kan opnieuw bij de Duitse bond aan de slag. Hij zal opnieuw trainer worden van de beloften van de Duitse nationale ploeg.

#WelcomeGerardo ✍️



We are delighted to announce that Gerardo Seoane will join Bayer 04 Leverkusen from Young Boys as our new head coach. 🇨🇭 The Swiss Super League winner has signed a contract at the BayArena until 2024. 👏 🙌 pic.twitter.com/KSK0G9OTCu