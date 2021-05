De rare vogel in de selectie van Roberto Martinez: Matz Sels

Een van de grootste verrassingen in de selectie van Roberto Martinez is misschien wel Matz Sels. Omdat Koen Casteels deze zomer geopereerd moet worden, zal de ex-Gentdoelman de rol van derde keeper tijdens het EK op zich nemen.

Matz Sels mag dan wel mee naar het Europees kampioenschap, maar dit seizoen kende de Lintenaar echter geen super seizoen. Sels scheurde in de voorbereiding zijn achillespees, en stond tot begin april niet meer tussen de palen bij zijn ploeg Racing Strasbourg.

Sels is dit seizoen al aan zijn derde jaar bezig in de Ligue 1 bij Strasbourg. Door de doelman zijn blessure stond hij nog maar zes keer tussen de palen dit seizoen. Van die zes wedstrijden haalde Sels nog geen enkele clean sheet voor zijn ploeg, misschien komt dat wel door een gebrek aan wedstrijdritme. Toch een beetje een gewaagde zet van Roberto Martinez, om een doelman met weinig wedstrijdritme mee te nemen naar het Europees kampioenschap.

Betrouwbaar sluitstuk

In het verleden bewees Sels uiteraard wel al dat hij een betrouwbaar sluipstuk tussen de palen kan zijn. De vorm en het wedstrijdritme zitten gewoon niet mee momenteel. Dat wil niet zeggen dat de 29-jarige keeper niet Rode Duivelwaardig is.

De eerste stapjes in Lier

Sels doorliep de jeugdreeksen bij Lierse, en maakte in 2012 op 20-jarige leeftijd zijn debuut. De Lintenaar werd meteen een betrouwbaar figuur tussen de palen van Lierse, en was niet meer uit het doel te krijgen.

Het daaropvolgende seizoen werd Sels echter wel keeper bij de beloften van Lierse. De reden: hij weigerde zijn contract in Lier te verlengen. Na een halfjaar bij de beloften gespeeld te hebben, kwam AA Gent aankloppen. Die kans liet Sels niet liggen.

De lancering in Gent

Bij AA Gent was Matz Sels vanaf de eerste wedstrijd de onbetwistbare nummer 1. Sels werd de opvolger van Frank Boeckx, wiens contract aan het einde van het seizoen afliep. Het jeugdproduct van Lierse maakte indruk in de Oost-Vlaamse hoofdstad, en kreeg dan ook weinig tegendoelpunten.

Ondanks dat Sels goed pakte na de winterstop bij de Buffalo’s. Geraakten de Gentenaren niet verder dan play-off 2. Het daaropvolgende seizoen konden Sels en co echter wel pieken. AA Gent werd voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van België. Sels was fenomenaal dat seizoen, hij werd zelfs geselecteerd voor twee interlands. Het jeugdproduct van Lierse kon tot op heden zijn debuut echter nog niet maken, maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen.

In het seizoen 2015/16 kon Gent, als eerste Belgische ploeg sinds lang, overwinteren in de Champions League. Sels was wederom heel sterk dat seizoen, werd verkozen tot keeper van het jaar in België, en het buitenland lonkte…

Een mislukt buitenlands avontuur

Newcastle en de Championship waren de nieuwe bestemming van de Belgische goalie. Sels slaagde er echter niet in om nummer 1 te blijven bij de Engelsen en werd uitgeleend aan Anderlecht. In Brussel was hij wel de nummer 1.

Nu speelt Matz Sels dus al voor zijn derde jaar op rij bij middenmotor uit de Ligue 1, Racing Strasbourg. De Belgische keeper staat vast tussen de palen bij de Fransen, als hij fit is. Afwachten of Sels in actie komt op het Europees kampioenschap en wat hij dan kan brengen…