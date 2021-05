41 jaar, afscheid al aangekondigd en nu toch nog in doel: "Dit had ik niet meer verwacht"

Jean-François Gillet mag zijn carrière in schoonheid afsluiten: op het veld. De 41-jarige doelman speelt waarschijnlijk de laatste twee matchen door de blessure van Arnaud Bodart.

Zondag kwam hij na 963 dagen nog eens op het veld voor een eersteklassematch. "Daar had ik me niet meer aan verwacht", lachte hij op zijn persconferentie. "Mijn carrière op het veld afsluiten was geen prioriteit, want ik had de pagina al een tijdje omgedraaid. Het is symbolisch, maar ik ga proberen goed te eindigen. Ik combineerde eigenlijk mijn rol als derde doelman al met het werk op de Académy. Toen Mbaye Leye me vroeg om keeperstrainer te worden, heb ik niet getwijfeld."

Met een ellenlange blessurelijst is Standard zwaar geraakt. Wat kunnen ze nog ambiëren vanavond in de Ghelamco Arena. “Gent speelt nog voor Europa. We gaan niet als toeristen daarheen. Je wilt het seizoen toch goed afsluiten, zodat je met fijn gevoel de vakantie ingaat. We moeten ook het truitje dat we dragen respecteren.”