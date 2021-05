Blessin volgend seizoen nog coach bij KVO? Coach reageert: "Ik ga niet ja en niet nee zeggen"

Alexander Blessin heeft indruk gemaakt in zijn eerste jaar als hoofdcoach van een fanion team. De 47-jarige Duitser oogstte heel wat lof voor de manier waarop hij KV Oostende liet voetballen. Zonder twijfel gaan er telefoontjes deze zomer komen van andere teams...

Blessin werkte hiervoor quasi altijd met jeugdspelers. Hoe beoordeelt hij zijn eerste seizoen als hoofdcoach? "Altijd leren! Het was heel interessant om dag na dag te werken met die jongens en om ze stap na stap het volgende level te zien bereiken. Ook dat de oudere spelers ervoor open stonden, want je voert toch een geheel nieuwe filosofie in. Dat is belangrijk voor een coach, dat hij die steun voelt. Het maakt me trots. Maar er waren ook mindere momenten en ik ga de vakantie gebruiken om daarover te reflecteren."

Betekent dat dan dat hij blijft? "(denkt na) Ik heb hier nog een contract en ik ben hier heel blij bij de club. Maar ik weet ook dat het snel kan gaan in het voetbal. Ik kan het nu niet zeggen: ik ga geen ja of nee antwoorden."