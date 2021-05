OFFICIEEL: jong talent verlengt contract bij KV Mechelen tot 2025

Dylan Dassy, een jonge verdediger, blijft langer bij KV Mechelen. De Belgische club heeft deze avond namelijk bekendgemaakt dat Dassy een nieuw contract heeft getekend tot en met 2025.

Bij KV Mechelen zijn ze tevreden over de jonge verdediger. Sportief directeur Tom Caluwe gaf meer uitleg op de officiële website van de club. "Hij trainde dit seizoen mee met de A-kern. Hij heeft veel potentieel en we geloven in zijn talent", aldus Caluwe.